Dicas para melhorar o inglês do sofá de casa

Falar inglês é algo imprescindível nos dias de hoje, porém, além do estudo da língua, é necessário praticar e compreender os termos utilizados no dia a dia dos americanos. Como nem todos têm a disponibilidade financeira e de tempo para dar um pulo até os Estados Unidos, uma forma de se aproximar do vocabulário, sem fazer intercâmbio, é começar a seguir as séries.

Através das novas tecnologias e sistemas de streaming de vídeo, como a Netflix, hoje temos acesso a milhares de séries americanas que nos aproximam do inglês falado no dia a dia. “As séries colaboram muito para o aprendizado da língua inglesa, pois aproxima o aluno da realidade do inglês e traz a oportunidade de expandir o vocabulário, principalmente com as gírias” explica Luis Junior, coordenador da Seven Idiomas.

Mais do que simplesmente assistir às séries com legenda em inglês, Luis Junior dá algumas dicas de como aproveitar ao máximo este momento de descontração para aprender o idioma.

Dicas para melhorar o inglês

Escolha da série

É importante optar por uma série que tenha um contexto mais cotidiano. As séries estilo “sitcom” são uma boa indicação, pois são comédias com situações de rotina. Algumas sugestões de séries são Friends, How I met your mother, Two and a Half Man, entre tantas outras. The Big Bang Theory, apesar de ser uma sitcom, utiliza termos técnicos que podem ser de difícil compreensão. As séries com vocabulário muito específico não são muito indicadas para aprender os termos mais cotidianos.

Saiba o que está assistindo

O próximo passo é conhecer o conteúdo que será assistido. É importante, antes de iniciar a série em inglês, assistir ao episódio com legendas em português. Se a pessoa entende o assunto, fica mais fácil compreender a mecânica do idioma.

Siga o seu ritmo

Cada pessoa aprende com sua própria velocidade. Portanto, a pessoa não deve desanimar caso não consiga entender tudo de primeira. É importante também evitar comparações, pois cada um possui um ritmo de aprendizagem.

Estabeleça Metas

Elas auxiliarão a manter o foco. Entretanto, metas muito grande para um curto período de tempo poderão causar frustração.

Não assista dublado

Apesar de facilitar o entendimento do episódio, a série dublada diminui a chance de entrar em contato com a língua desde o início. Por questões técnicas, as dublagens são geralmente adaptações e muito do que é dito de fato se perde.

Repetição

É cientificamente comprovado que o cérebro aprende melhor com repetições. Após entender do que se trata o episódio, é importante assistir novamente, e repetidas vezes, com legendas em Inglês, para associar o que se lê ao que se ouve. A prática leva a perfeição.

Dedicação é tudo

É importante pausar o episódio sempre que uma ou mais palavras ou frases forem desconhecidas. A pessoa deve anotar a palavra ou frase e depois procurar o significado. Entretanto, é importante também não se prender totalmente a traduções, procurando entender o contexto em que cada frase é utilizada.

Turbine seu “speaking”

Uma dica importante é escolher algumas frases da sua série favorita e gravar a própria voz falando-as. Depois disso, a pessoa deve comparar a gravação com o áudio original a fim de melhorar a pronúncia. Para que este processo fique ainda mais divertido, vale a pena enviar o áudio para os amigos, colegas de classe ou professor do curso de Idiomas e pedindo que eles adivinhem de qual série e personagem é a fala.

Fique atento às expressões

Durante a série aparecerão muitas frases que provavelmente não serão encontradas em dicionários comuns. Os dicionários físicos, online e os aplicativos da Oxford e de Cambridge são ótimas escolhas! Vale reforçar que não se deve traduzir conteúdos literalmente, entender o uso é o principal. Além disso, é importante tentar colocar em prática.

Desapega Geral

Após evoluir no entendimento das séries, é legal desapegar do Português e passar a assistir somente em inglês, assim a pessoa se força a lembrar dos termos que já ouviu e consegue exercitar mais a língua.

Turbine seu “Reading & Writing”

Comece a ler e escrever sobre os episódios das suas séries favoritas. Começando ler e escrever Reviews (resenhas), é possível melhorar bastante o nível de vocabulário e Gramática.

Season Finale

Este é o nome do episódio final de cada temporada e é a nossa última dica. Quando o entendimento dos episódios começar a ficar fácil, é preciso sair da zona de conforto e assistir aos episódios sem nenhuma legenda, pois é hora se acostumar de vez com o idioma. É muito importante perder o hábito de assistir com as legendas gradativamente, assim é possível adquirir muito mais ganho linguístico. Quando perceber a evolução, vale a pena assistir séries ou até mesmo documentários com vocabulários mais técnicos e específicos.