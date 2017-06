Bahia goleia Atlético-GO na estreia do técnico Jorginho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia fez sua lição de casa nesta segunda-feira (5). Em jogo na Arena Fonte Nova, que encerrou a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o time do técnico estreante Jorginho recebeu o Atlético-GO e venceu sem dificuldades por 3 a 0. A equipe da casa abriu o placar aos 16min do primeiro: após receber o passe de Alione pela esquerda, Renê Júnior passou pela marcação na área e bateu cruzado, contando com a colaboração do goleiro Felipe para fazer 1 a 0. O segundo gol do Bahia saiu aos 41min da etapa inicial. Após boa reposição de bola do goleiro Jean, Zé Rafael ganhou da defesa, invadiu a área em velocidade pela direita e tocou para o centro; livre, o estreante Vinícius dominou com tranquilidade e bateu para as redes. Já o Atlético-GO teve sua melhor chance veio aos 22min do segundo tempo, em chute de Everaldo pela direita que Jean devolveu —a bola voltou para Everaldo, que não dominou. O Bahia, porém, não vacilou e matou o jogo aos 27min. Após boa jogada de Edigar Júnio, Zé Rafael recebeu na esquerda e tocou para outro estreante, Gustavo Ferrareis, que bateu colocado na área e fez o terceiro gol do Bahia. Com o resultado, os baianos chegaram a seis pontos em quatro jogos, fechando a rodada na nona posição. O Atlético-GO, por sua vez, sofreu sua quarta derrota em quatro partidas e é o lanterna do Brasileiro. É a única equipe que ainda não somou pontos no torneio. Agora, os dois times voltam a entrar em campo na quinta-feira (8), quando jogam pela quinta rodada do Brasileiro. Às 19h30, o Atlético-GO recebe a Ponte Preta; mais tarde, às 21h, o Bahia encara o Cruzeiro. BAHIA Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Renê Júnior e Edson (Juninho); Vinícius (Gustavo Ferrareis), Alione e Zé Rafael; Edigar Júnio. Técnico: Jorginho ATLÉTICO-GO Felipe; Eduardo (Luiz Fernando), Roger Carvalho, Ricardo Silva e Bruno Pacheco; Marcão, Igor, Andrigo (Júnior Viçosa) e Jorginho; Everaldo (Walterson) e Walter. Técnico: Marcelo Cabo Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) Juiz: Rodrigo Batista Raposo (DF) Cartões amarelos: Bruno Pacheco e Marcão (ACG) Gols: Renê Júnior (BAH), aos 16 min, e Vinícius (BAH), aos 41 min do primeiro tempo; Gustavo Ferrareis (BAH), aos 27 min do segundo tempo