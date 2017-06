Morte de Jerry Lewis é boato, mas ator está internado

O ator e comediante Jerry Lewis, de 91 anos, está internado em um hospital de Las Vegas (Estados Unidos) para tratar de uma infecção urinária. A informação foi dada pela agente do ator, Candi Cazau, ao jornal Chicago Tribune. O ator nonagenário, no entanto, chegou a ser dado como morto em vários portais de entretenimento, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Segundo a agente, Lewis foi levado ao hospital na sexta-feira e medicado imediatamente, mas agora está bem. Tanto que deve manter a agenda segundo a qual ele irá para Toronto (Canadá) para participar de filmagens. Lewis ficou famoso desde a década de 1950 como um artista de comédia em clubes noturnos, na televisão e no cinema. Morador de Las Vegas, ele tem sido abalado por muitos anos com vários problemas de saúde.

Ator diz que tem pesadelos com possível volta de Friends

Os anos passam e os atores de Friends não escapam da pergunta que não quer calar: a série pode voltar? Dessa vez, Matthew Perry, que viveu Chandler no seriado, foi o alvo do questionamento e foi sincero ao afirmar que, se depender dele, Friends não ganhará novos episódios. "Eu tenho esse pesadelo recorrente, e não estou brincando. Quando durmo, tenho esse pesadelo que fazemos 'Friends' de novo e ninguém dá a mínima. Nós fazemos uma nova temporada, voltamos, e ninguém liga", contou em entrevista à Variety. Perry afirmou que, por esse motivo, fica com o pé atrás quando alguém propõe uma reunião. "Se alguém me perguntar, vou dizer não. O negócio é: nós terminamos no alto. Não podemos bater isso. Porque iríamos fazer de novo?", explicou.

Fátima Bernardes será garota-propaganda de marca do Paraná

Segundo nota publicada na coluna de Ricardo Feltrin, a apresentadora Fátima Bernardes, da Globo, confirmou o fim de seu contrato com a Seara, produto JBS. Em nota, a assessoria jurídica da jornalista confirmou que ela "não é mais garota-propaganda da Seara". A JBS é investigada e ré (jurídica) confessa de que se envolveu em corrupção nos últimos anos. Fontes a par do mercado estimam que a jornalista recebesse algo como R$ 1,5 milhão a cada seis meses da Seara em contrato que durou três anos. Segundo a nota, sai a Seara, entram joias e sistemas educacionais. Fátima, de 54 anos, vai ser o rosto das marcas de joias Rommanel e da empresa paranaense Positivo de Educação, de sistemas de educação.

Maria Gadu realiza cerimônia de casamento com sua mulher, Lua Leça

No último sábado, a cantora Maria Gadu e a produtora pernambucana Lua Leça fizeram uma cerimônia de casamento em São Paulo. As duas são casadas desde 2013. Nenhuma das duas falou sobre a cerimônia, mas os convidados postaram dezenas de imagens do momento nas redes sociais.

Justiça condena empresário Lírio Parisotto por agressão a Luiza Brunet

O empresário Lírio Parisotto foi condenado pela Justiça de São Paulo a cumprir um ano de prisão em regime aberto, sursis (suspensão da pena sob condições determinadas pelo juiz) por dois anos e um ano de prestação de serviço à comunidade pelo crime de lesão corporal praticado contra a atriz Luiza Brunet, sua ex-companheira. A decisão é da juíza Elaine Cristina Monteiro Cavalcanti com base no artigo 129 do Código Penal, parágrafo nono. O tipo de serviço e onde ele cumprirá ainda será determinado pela Justiça. Parisotto foi acusado de agredir a atriz em 21 de maio do ano passado, em Nova York (EUA), após uma discussão.

Níver do dia

Heloísa Helena

política brasileira

55 anos