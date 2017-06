Polícia apreende animais silvestres em operação no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais da DPMA (Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente) da Polícia Civil do Rio apreenderam nesta segunda (5), durante uma operação em Bangu, na zona oeste da cidade, animais silvestres que eram mantidos em cativeiro. Ao todo, foram recuperados duas araras, dois tucanos, um papagaio e dez pássaros canoros. Os agentes recuperaram ainda cinco gatos, que de acordo com a Polícia Civil, eram mantidos presos em um banheiro. As informações são da Agência Brasil. Uma denúncia do desaparecimento de gatos na região provocou a investigação da DPMA, que chegou à conclusão que os gatos furtados serviam de comida a falcões, que pertenceriam aos criadores. As duas pessoas detidas na operação responderão por crime ambiental. Se os crimes forem comprovados, podem cumprir pena de até cinco anos de prisão. Os gatos recuperados serão entregues aos seus donos na própria delegacia.