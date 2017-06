Flamengo investe R$ 22 milhões e traz ex-jogador do Coritiba

VINÍICIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O meia-atacante Everton Ribeiro, que disputou os Campeonatos Brasileiros de 2011 e 2012 pelo Coritiba, é jogador do Flamengo. Após três temporadas defendendo o Al Ahli, o apoiador resolveu trocar os Emirados Árabes pelo Brasil. O contrato do jogador com o time rubro-negro será até o fim de 2021. O investimento foi de 6 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões) por 100% dos direitos econômicos do atleta.

O clube carioca divulgou nas redes sociais, logo depois do anúncio, um vídeo do meio-campista mandando recado ao torcedor: "Alô, Nação Rubro-Negra, aqui é Everton Ribeiro. Estou muito feliz de realizar meu sonho e vestir esse manto sagrado. Não vejo a hora de estar com meus companheiros, entrar em campo, dando muita raça, conseguir muitas vitórias e sermos campeões juntos. Um abraço, é nós", disse o jogador.

O diretor executivo Rodrigo Caetano e o chefe do departamento médico Marcio Tannure viajaram para Dubai na semana passada para acertar os detalhes e realizar os exames médicos. Everton Ribeiro tinha o desejo de voltar ao Brasil e o acordo verbal com o Flamengo há algum tempo. O jogador estava em competição até a última semana, quando o Al Ahli foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia.

Outros dois clubes ainda tentaram negociar com Everton Ribeiro. Nenhum deles, no entanto, conseguiu remover a ideia do jogador em defender o time rubro-negro a partir de 2017.

Agora, o Flamengo conta com várias opções para o setor de meio de campo. Além de Everton Ribeiro, o clube carioca conta com Diego, Conca, Ederson, Mancuello, Everton, Gabriel, Matheus Sávio, Berrío, Adryan e o jovem Vinicius Júnior. O Flamengo, agora, agiliza a documentação do jogador, que poderá estrear a partir do dia 20, quando abrirá a janela internacional de transferências. O atleta, no entanto, não poderá atuar na Copa do Brasil, que já encerrou as inscrições.

Após chegada do meia, o time rubro-negro aguarda o zagueiro Rhodolfo, que também fechou contrato até dezembro de 2019, e o atacante Geuvânio.