Atlético-GO demite técnico Marcelo Cabo após quarta derrota no Brasileiro

MARCELLO DE VICO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo Cabo não é mais o técnico do Atlético-GO. Na noite desta segunda-feira (5), após derrota por 3 a 0 para o Bahia, o treinador entregou o cargo à diretoria da equipe rubro-negra. A informação foi confirmada ao "UOL Esporte" pela assessoria de imprensa do clube. Em entrevista à Rádio 730 AM, de Goiânia, o diretor de futebol do Atlético-GO, Adson Batista, agradeceu o treinador pelo trabalho e fez elogios ao agora ex-funcionário da equipe. "Quero agradecer o trabalho do Marcelo, um cara leve. Aprendi muito com o Marcelo, um coração muito grande. É uma pessoa que todo atleticano aprendeu a amar. Ele não pode ficar definhando, tem muito futuro no futebol brasileiro", disse Batista. Anunciado pelo clube goiano em 9 de maio de 2016, Cabo era o treinador há mais tempo à frente de um clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Pela equipe, foi campeão da Série B do Brasileiro de 2016. Em 60 jogos no comando do Atlético-GO, o treinador teve performance discreta. Foram 60 partidas, com 28 vitórias, 16 empates e 16 derrotas. No total, o treinador conquistou 55,5% dos pontos disputados. Na elite nacional, porém, o desempenho de Cabo foi abaixo do esperado. Em quatro jogos, foram quatro derrotas. Assim, o Atlético-GO é lanterna do Brasileiro.