Falta plano para prevenir terror, diz especialista

DIOGO BERCITO, ENVIADO ESPECIAL LONDRES, REINO UNIDO (FOLHAPRESS) - Para John Horgan, professor de psicologia na Universidade do Estado da Geórgia, nos EUA, não existe solução única para o terrorismo. "Carecemos de esforços mais inteligentes para prevenir as ações, lidando com sua ideologia.", disse Horgan à reportagem. Ele trabalha há 21 anos com o tema, sobre o qual edita uma revista acadêmica. Pergunta - O Reino Unido sofreu três ataques desde março. Qual o impacto no combate ao terrorismo? John Horgan - Uma das coisas mais frustrantes do terrorismo é que não há uma solução única. Não há uma única coisa que, sozinha, resolverá o problema. O que precisa ser feito? Horgan - Precisamos fazer diversas coisas simultaneamente. É necessário um aparato de segurança forte, pois a linha de frente são os policiais que agem para impedir os ataques. Mas carecemos também de esforços inteligentes para evitar que as ações sejam planejadas, lidando com sua ideologia. Qual deve ser o papel do governo, nesse cenário? Horgan - As autoridades precisam reforçar uma mensagem de resiliência. Esse tipo de discurso político atinge as pessoas normais, como eu e você. É importante que figuras públicas projetem essa força, porque assim determinam o tom e encorajam as pessoas a continuar a viver suas vidas. Como o sr. avalia a reação da primeira-ministra Theresa May, que disse que o Reino Unido foi demasiado tolerante com radicais? Horgan - Me oponho a isso. Há uma tentativa cínica de usar esse ataque para implementar políticas questionáveis, como a regulação da internet para barrar discursos radicais. No longo prazo, isso pode criar mais problemas do que resolver. Estudo terrorismo há 21 anos e sempre que ouço esses pedidos peço que me expliquem como diminuiriam a ameaça. Não há indício de que essas propostas evitariam os ataques.