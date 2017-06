Marina Silva é internada com dores na região abdominal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-ministra Marina Silva, fundadora da Rede, está internada no Hospital Brasília desde sábado (3), quando deu entrada com dores intensas na região abdominal. A informação foi publicada pela sua assessoria de imprensa nas redes sociais na noite desta segunda-feira (5). Segundo o texto, o diagnóstico ainda está em investigação e a ex-ministra, que apresenta melhoras, está realizando exames e sendo monitorada pelos médicos. Marina foi candidata à Presidência em 2010 e 2014 e ministra do Meio Ambiente no governo do ex-presidente Lula, de 2003 a 2008.