Chuvas afetam mais de 15 mil pessoas em Santa Catarina e no RS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingiram a região sul do país nos últimos dias já afetaram mais 15 mil pessoas em cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não há informações de feridos. O Estado mais prejudicado é o de Santa Catarina. Um balanço divulgado nesta segunda-feira (5) pela Defesa Civil indica que 10.127 moradores de 88 cidades foram afetados pelas chuvas. O órgão informou que ao menos 1.160 pessoas estão desalojadas na casa de parentes e amigos outras 1.178 desabrigadas alojadas em espaços públicos. Segundo a Defesa Civil, ao menos 29 cidades devem decretar situação de emergência devido às chuvas. As regiões mais críticas estão concentradas no Meio-Oeste, Vale do Itajaí e Planalto Sul devido ao acúmulo de chuva no vale do Rio Uruguai. Escolas da rede pública de mais de 30 cidades tiveram as aulas canceladas nesta segunda e sem previsão de retorno. Nesta terça (6), também estão suspensas as aulas nas cidades de São João Batista, Tijucas e Brusque. Já no Rio Grande do Sul, passa de 5,1 mil pessoas afetadas pelas chuvas em ao menos 152 cidades. No total, 332 famílias foram desabrigadas e outras 893 desalojadas, de acordo com relatório divulgado pela Defesa Civil.