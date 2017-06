Bibi enfrenta Jeiza em 'A Força do Querer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bibi se desespera com a prisão de Rubinho, e Heleninha e Leila tentam tranquilizá-la. Rubinho é interrogado na delegacia. Heleninha pede para Junqueira ajudar o marido de Bibi e ele avisa a Dantas. Rubinho vê Jeiza na delegacia. Aurora recebe a notícia da prisão do genro e desconfia. Eurico mostra a foto que recebeu para Silvana. Caio pede para Dantas não mencionar seu nome no caso de Rubinho. Bibi afirma a Aurora que a culpada pela prisão do marido é Jeiza. Ivana fica decepcionada com sua psicóloga. Simone repreende Joyce por criticar Ritinha. Rubinho nega a Dantas que tenha cometido qualquer crime. Zeca pega com Cândida os documentos de Jeiza para dar entrada nos papéis do casamento. Heleninha vê a imagem do bandido da suposta quadrilha de Rubinho e lembra da foto que viu com Yuri. Bibi enfrenta Jeiza.