PM cumpre reintegração de posse em terreno na zona de sul de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar cumpre na manhã desta terça-feira (6) uma ação de reintegração de posse de um terreno de cerca de 10 mil metros quadrados ocupado por sem-teto na região do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Cerca de 800 pessoas vivem desde de outubro do ano passado na área invadida na rua Ana Aslan, de acordo com a FLM (Frente de Luta por Moradoria). A PM não confirma este número. Por volta das 6h30, a PM ainda não tinha iniciado a reintegração de posse, mas os sem-teto disseram que deixarão o local pacificamente. A FLM disse que o terreno ocupado pertence à CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), que não cumpre o acordo de construção de 868 apartamentos pelo Programa Minha Casa Minha Vida Comunidades.