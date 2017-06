Depois da chuva, temperatura vai despencar em Curitiba e chegará a 2°C

(foto: Arquivo Bem Paraná)

Depois da chuva, Curitiba deve registrar a menor temperatura do ano. A previsão do Instituto Simepar para o sábado (10) é de temperatura mínima de 2°C e a máxima não vai passar de 16°C. uritiba deverá ter a temperatura mais baixa do ano no próximo sábado (10), quando pode fazer 2°C ao amanhecer. Segundo oClimatempo, a temperatura baixa e o tempo aberto devem proporcionar a primeira geada do ano também no sábado.

No interior do Estado, o frio deve ser ainda maior. Em General Carneiro, no Sul do Paraná, por exemplo, a temperatura pode até ficar negativa, assim como em Guarapuava, União da Vitória e Palmas.

Chuva - A madrugada desta terça (6)foi chuvosa em muitas cidades paranaenses, ficando apenas os setores do oeste e sul com menos eventos de chuvas, sendo elas de fraca intensidade e muito isoladas. A situação foi e ainda é bem diferente nas demais regiões do Estado, onde muitos eventos de temporais atuaram e ainda atuam sobre o Paraná. Na última hora as chuvas mais fortes e com raios ocorrem nas áreas do noroeste e norte, assim como no Norte Pioneiro. As estações meteorológicas espalhadas pelo estado registraram volumes que se aproximaram dos 50 mm e até superaram, sendo o exemplo de Palmital com 64 mm de chuva nas últimas 05 horas.