Chuva forte faz dia virar noite e coloca toda SP em alerta para alagamentos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dia virou noite nesta terça-feira (6). A chuva que atinge a capital paulista desde as primeiras horas do dia encobriu o sol e colocou toda a capital em estado de atenção para alagamentos, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura. O alerta foi emitido às 7h50 e inclui todas as regiões da cidade, além das marginais. De acordo com o CGE, a capital acumulava três pontos de alagamentos -um em Santo Amaro (zona sul) e outros dois em Itaquera e na Mooca, ambos na zona leste da capital. Apesar do aguaceiro, a lentidão no trânsito se mantém na média, com 79 km de pontos de parada distribuídos em toda a cidade. A região com maior congestionamento é a zona sul, com 25 km. A chuva é provocada por uma área de instabilidade que se propaga pelo interior do Estado. O solo encharcado pelas chuvas ocorridas desde a manhã desta segunda (5), aumenta o potencial para formação de alagamentos e escorregamentos em áreas de risco. Na madrugada desta terça (6), uma árvore caiu sobre uma casa e deixou duas pessoas feridas em Pirituba, na zona norte. PREVISÃO A quarta-feira (7) deve ser marcada por chuvas isoladas e rápidas durante a madrugada, que diminuem ao longo do dia. A temperatura mínima deve alcançar os 17ºC e máxima em torno dos 26ºC.