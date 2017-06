Weverton treina como titular da seleção brasileira

Weverton em treino da seleção brasileira: titular (foto: Divulgação/MoWA Press/Pedro Martins)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tite esboçou o time que deve enfrentar a Argentina na próxima sexta-feira (9). No treino desta terça-feira (6) em Melbourne, na Austrália, o treinador montou a equipe com Weverton no gol e Willian na vaga de Neymar -o jogador do Chelsea entrou na direita e Coutinho foi deslocado para a esquerda-, de fora da lista de convocados para o amistoso.

Durante a atividade, o time titular foi montado por: Weverton, Fagner, Thiago Silva, Gil, Filipe Luís; Fernandinho; Paulinho, Renato Augusto, Willian e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus. A seleção brasileira ainda não está completa em Melbourne. Dos convocados, Ederson, Alex Sandro, Rodrigo Caio e Diego Souza ainda não se apresentaram.

O goleiro atrasou sua chegada por causa do nascimento da filha. Antes do treino, a seleção brasileira fez um passeio de barco pelo Yarra River, rio que corta a cidade de Melbourne. A atividade visava ajudar na adaptação ao fuso horário, 13 horas à frente do horário de Brasília.