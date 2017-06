Santos encerra briga com agente de Damião e paga R$ 3 mi de comissão

PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos precisou desembolsar R$ 3 milhões de reais, mas finalmente encerrou de vez a briga judicial com o agente Vinicius Prates, que cuida da carreira de Leandro Damião. Nesta segunda-feira (5), a Justiça de Santos determinou o pagamento das custas finais do processo, que será encerrado com o pagamento integral, por parte do clube, de um acordo firmado em 2016. Prates acionou a Justiça para receber R$ 2,3 milhões de comissão pela contratação de Damião pelo Santos em 2013. O clube da Baixada chegou a se defender, mas acabou tendo suas contas penhoradas e realizou o acordo. Com juros e correção, o valor combinado ficou em R$ 3 milhões Prates chegou a bloquear R$ 850 mil das contas do Santos -esse valor ficou com o agente, como parte do acordo. O restante, equivalente a R$ 2,2 milhões, foi pago pelo alvinegro em oito parcelas. A contratação de Leandro Damião foi custosa para o Santos, que teve de desembolsar muito mais do que os R$ 3 milhões de comissão ao empresário. O fundo Doyen desembolsou 14 milhões de euros pela contratação, e boa parte da dívida existe até hoje: em abril, o presidente do alvinegro Modesto Roma Júnior viajou à Espanha para negociar esta e outras pendências com os investidores. Damião não se firmou e ficou apenas um ano no Santos, entrando com uma ação trabalhista por falta de pagamento. O atacante chegou a rescindir seu contrato, mas a decisão foi revertida. Atualmente, está emprestado ao Flamengo, depois de passagens por Cruzeiro e Bétis, da Espanha. Com a camisa santista, o centroavante marcou apenas 11 gols, em 44 partidas.