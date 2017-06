Grêmio suspende funcionário que fez clube pagar multa a Kleber Gladiador

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio suspendeu um de seus funcionários do departamento financeiro. A medida foi adotada após conclusão de sindicância que apurou o atraso no pagamento de uma parcela do acordo com Kleber Gladiador, atualmente no Coritiba.

A investigação interna apontou falha no processo e agora renderá demanda na Justiça do Trabalho. De acordo com o jornal "Correio do Povo", o funcionário com contrato suspenso é Mauro Rosito, diretor financeiro. O clube gaúcho afirma que não tratará publicamente do resultado da sindicância, mas confirma que afastou temporariamente um integrante de seu quadro de funcionários por "falta grave".

A sindicância foi instaurada após Kleber e seus advogados entrarem na Justiça cobrando a parcela atrasada. Em 2015, o Grêmio fez um acordo se comprometendo a pagar R$ 120 mil mensais ao atacante por ter rescindido de forma unilateral o contrato entre as partes. No ano passado, o Grêmio atrasou o pagamento de uma parcela e o estafe do jogador pediu na Justiça a antecipação do valor integral que o clube devia -na época, faltavam 37 meses para a quitação do débito.

A quitação fora do prazo rendeu multa e obrigou o Grêmio a buscar novo acordo com o estafe do jogador. Na investigação, foram levantados todos os envolvidos no processo de quitação da parcela. A apuração levantou o grau de envolvimento dos funcionários e descartou fraude ou conluio.

Segundo o relatório, houve falta de cuidado. O próximo passo é peticionar o caso na Justiça. Como o funcionário afastado é sindicalizado, não existe a possibilidade de demissão. Somente em caso de veredicto favorável ao clube, confirmando o resultado da sindicância, o integrante do quadro funcional será afastado. Caso o tribunal não confirme o resultado da investigação, a suspensão é revogada.

REUNIÃO — Paralelo ao procedimento instaurado para localizar a falha, o Grêmio se reuniu com advogados de Kleber em busca de um acordo. Na audiência de conciliação, os representantes do jogador concordaram com a retomada do parcelamento e redução da multa aplicada. Uma nova audiência definirá o valor da multa a ser diluída nas demais parcelas do acordo. Os advogados de Kleber propuseram parcelamento com adicional de R$ 1,5 milhão. O Grêmio propôs adicional cerca de R$ 50 mil. O juiz sugeriu acordo com adição de R$ 500 mil.