Paolla Oliveira se diverte dançando durante gravação de 'A Força do Querer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No ar em "A Força do Querer", novela de Glória Perez na Globo, como a policial Jeiza, Paolla Oliveira divulgou bastidores de gravação nesta segunda (5). Em vídeo publicado na rede social Instagram, a atriz mostrou a diferença entre a dança executada por bailarinos profissionais e por ela e Marco Pigossi, o intérprete de Zeca. "Expectativa (bailarinos de verdade) x realidade (NÓS). Mesmo com Rubinho dando trabalho, Jeiza e Zeca são só alegria e pura desenvoltura na Estudantina... Ou melhor, só alegria mesmo", disse a artista. ESTUDANTINA A cena foi gravada na "Estudantina Musical", espaço já conhecido do público das novelas da autora por receber cantores famosos. No episódio deste sábado (3), foi a vez do músico Wesley Safadão fazer sua participação especial no folhetim. O cantor se apresentou no local durante uma festa organizada por Rubinho, personagem de Emilio Dantas, para sua mulher, Bibi, vivida por Juliana Paes, que é fã do músico. Safadão cantou a música "Coração Machucado", tema da novela, durante cena que contou com 110 figurantes e 35 bailarinos, além da banda do cantor. SUCESSO Como revelou o colunista da Folha de S.Paulo Fernando Oliveira, "A Força do Querer" é a novela das 21h mais vista dos últimos quatro anos. Desde "Amor à Vida", em 2013, a Globo não registrava médias acima dos 30 pontos nos 50 primeiros capítulos. Até agora, a trama de Glória Perez tem 31,5 pontos de média se somados todos os capítulos até a última quinta-feira (1).