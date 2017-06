PM é preso por roubo e organização criminosa em Colombo

O Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Curitiba, e a Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Paraná, cumprem nesta terça-feira (6), nove mandados de prisão preventiva, dezesseis mandados de busca e apreensão e dois de condução coercitiva, expedidos pela Vara Criminal de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Os mandados da Operação Dimitrios são cumpridos no âmbito de procedimento criminal da 2ª Promotoria de Justiça de Colombo, que investiga uma associação criminosa que, com a participação de um policial militar, praticava crimes de roubo e receptação a residências e estabelecimentos comerciais. O policial atuava no 22º Batalhão da Polícia Militar. Os crimes ocorreram nos municípios de Colombo, Curitiba e em outras cidades da região metropolitana e do estado de Santa Catarina.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Curitiba, Colombo, São José dos Pinhais, Pinhais e em Santa Catarina.