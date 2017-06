(foto: Divulgação/PRF)

A BR-376 em direção a Curitiba, em Ponta Grossa, está totalmente interditada em dois pontos devido à chuva constante.

Um dos pontos é na altura do quilômetro 520, devido à queda de barreira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há interdição total também no quilômetro 493, onde o rio Ronda transbordou no local.