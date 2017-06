Árvore cai em cima de três carros na Avenida Iguaçu

(foto: Geraldo Bubniak)

Uma árvore de grande porte caiu em cima de três carros estacionados na Avenida Iguaçu, quase esquina com a rua Alferes Poli, no bairro Rebouças. Por sorte, ninguém ficou ferido. A pista da esquerda da rua está bloqueada e o trânsito está bem complicado na região. Bombeiros e agentes do Setran já estão no local.

A Defesa Civil de Curitiba atendeu duas situações de alagamento na madrugada desta terça-feira (6). Na regional Cajuru foi registrado um alagamento, devido a água do esgoto voltando pelo ralo. Na regional do Portão, três residências de um mesmo terreno ficaram alagadas. Houve uma queda de árvore na Vila Autódromo.