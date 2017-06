Henrique Alves foi alvo de dois mandados de prisão no mesmo dia

CAMILA MATTOSO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal recebeu no mesmo dia dois mandados de prisão contra o ex-ministro de Michel Temer Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN). Alves, ex-presidente da Câmara, foi preso na manhã desta terça (6) em Natal (RN). Além da Operação Manus, que apura pagamento de propina na construção da Arena das Dunas, havia decisão judicial para a prisão de Alves também em nova fase da Operação Sépsis, sob responsabilidade da Procuradoria do Distrito Federal. O ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), também ex-presidente da Câmara, era também alvo de prisão na Sépsis. Ele está preso desde outubro no Paraná, por decisão do juiz Sergio Moro. Cunha tem contra ele atualmente quatro mandados: Operação Lava Jato, Operação Patmos, em decorrência da delação da JBS, Operação Manus e Sépsis. Ou seja, as defesas precisam conseguir derrubar todas as decisões judiciais para tirá-los da prisão. Henrique Alves e Cunha sempre fizeram parte do núcleo de confiança do presidente Michel Temer.