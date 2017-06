PF e Anvisa fazem operação em Curitiba contra implantes dentários falsificados

(foto: Divulgação)

A Anvisa e a Polícia Federal (PF) realizam nesta terça-feira (6) operação conjunta em Curitiba,para apreender implantes odontológicos falsos. A ação faz parte de uma série de operações que ocorrem por todo o Brasil desde 2016 e desta vez mira em cinco empresas na Região Metropolitana de Curitiba.

A ação tem apoio da Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos (ABIMO), entidade que representa o setor de fabricantes de equipamentos médicos e odontológicos. Segundo a associação, dos mais de 2 milhões de implantes feitos no país, 30% são feitos com produtos sem procedência, sem o conhecimento do consumidor.

A prática pode causar danos à saúde dos pacientes que vão desde rejeição do implante até inflamações infecções graves, podendo levar, inclusive, à morte. A operação já apreendeu 75 mil implantes falsificados em São Paulo, Goiânia e João Pessoa.



A falsificação de implante é considerada como crime hediondo, previsto no artigo nº 273 do Código Penal, podendo acarretar penas de dez a 15 anos de prisão em regime fechado.