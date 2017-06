U2 anuncia show no Brasil em outubro com abertura de Noel Gallagher

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda irlandesa U2 anunciou nesta terça-feira (6) que se apresenta no dia 19 de outubro no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Os ingressos para a apresentação começam a ser vendidos na sexta-feira (16). Os inscritos no site da banda terão acesso à pré-venda, que acontece das 10h do dia 8 de junho às 17h de 10 de junho. Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados. A turnê The Joshua Tree Tour 2017 celebra os 30 anos do álbum que vendeu mais de 25 milhões de cópias no mundo, que conta com hits como "Where the Streets Have No Name", "I Still Haven't Found What I've Been Looking For" e "With or Without You". Na última passagem do U2 pelo Brasil, em 2011, os irlandeses fizeram três shows no estádio do Morumbi com a turnê 360º Tour.