Câmara Municipal aprova urgência para projetos do pacote de Greca

(foto: Reprodução)

Sob protestos de servidores, a Câmara Municipal de Curitiba aprovou hoje regime de urgência para a votação de quatro projetos do pacote de ajuste fiscal proposto em março pelo prefeito Rafael Greca (PMN). O pedido foi apresentado no final da tarde de ontem pelo líder da bancada do prefeito, vereador Pier Petruzziello (PTB). O projetos que terão a votação acelerada são o que cria a Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal; o que adia de março para novembro a data-base do reajuste salarial anual e suspende por tempo indefinido a implantação das progressões de carreira dos servidores; o leilão de dívidas da prefeitura; e as mudanças na previdência do funcionalismo da Capital. Com a aprovação, esses projetos poderão ser votados em plenário já na semana que vem.

Em março, quando o pacote chegou à Câmara, o presidente da Casa, vereador Serginho do Posto (PSDB), garantiu que eles não seriam votados em regime de urgência, para evitar críticas de que não teria havido diálogo suficiente para a discussão das propostas. Isso foi lembrado por vereadores de oposição, que criticaram a iniciativa da bancada governista. “Onde fica a palavra?”, disse a vereadora Noêmia Rocha (PMDB). “Se fosse o presidente da Câmara, estaria constrangida agora”, afirmou.

Leia mais no Blog Política em Debate