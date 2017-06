Rogério Ceni conversa com Thiago Mendes para convencê-lo a ficar no Morumbi

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em alta no mercado, Thiago Mendes conversou com Rogério Ceni no último fim de semana. No bate-papo, o treinador do São Paulo tentou passar um pouco da sua experiência para o volante, que está na mira do Lille, da França. A intenção do técnico era mostrar que o jogador pode se valorizar ainda mais caso permaneça no Morumbi até, pelo menos, o fim desta temporada. Além disso, o ex-goleiro espera que o jogador mantenha o foco no dia a dia tricolor, mesmo com as especulações do mercado. Ceni sabe da importância do meio-campista para o time e vê Thiago Mendes como uma das principais peças da equipe. Em março, o atleta renovou o seu vínculo com o São Paulo até 2021 -seu compromisso anterior era válido até 2019. A diretoria diz não ter a intenção de negociá-lo neste momento, mas uma transferência, dependendo dos valores, ainda não pode ser descartada. Tal estratégia já foi adotada por Rogério Ceni no início deste ano. Na ocasião, o mesmo Lille havia feito uma oferta de 7 milhões de euros por Luiz Araújo. O treinador deu a sua opinião para o atacante e para a diretoria do clube. E a teoria apresentada se mostrou correta. Nesta última semana, o clube francês apresentou uma proposta de 10,5 milhões de euros por Luiz Araújo e a transação deve ser concretizada nos próximos dias. O São Paulo terá direito a 8 milhões de euros e o restante ficará com o Mirassol, que revelou o atleta. No caso de Thiago Mendes, o treinador do Lille, Marcelo Bielsa, foi o responsável por solicitar a contratação. Pessoas ligadas ao atleta dizem que o clube francês acenou com uma oferta de 7,5 milhões de euros. O São Paulo, porém, diz não ter sequer recebido uma proposta oficial pelo jogador. Em recuperação de lesão no joelho, o volante volta a treinar com o restante do time nesta semana. Porém, ele ainda é dúvida para a partida desta quinta-feira, no Morumbi, contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro.