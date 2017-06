Para Febraban, crise política não deve atrapalhar andamento de reformas

DANYLO MARTINS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Murilo Portugal, defendeu que a crise política não atrapalhe o andamento das reformas em discurso de abertura do 27° Ciab Febraban (Congresso e Exposição de Tecnologia da Informação das Instituições Financeiras), realizado nesta terça (6) em São Paulo. "Não podemos deixar que essas incertezas [políticas] paralisem o que estava sendo feito. Tenho certeza que o Brasil vai estar mais forte ao fim desse momento desafiador. Quero deixar essa mensagem de otimismo", afirmou. A declaração ocorre no dia em que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) inicia o julgamento da chapa Dilma-Temer. O prefeito de São Paulo, João Doria, pediu que as pessoas não percam a esperança no país. "O Brasil é maior que suas crises", disse. Para ele, a economia está em boas mãos, mencionando o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A instabilidade política das últimas semanas, gerada após as delações da JBS, se refletiu na decisão do Banco Central, que diminuiu o ritmo de corte da taxa básica de juros (Selic). Na última reunião, reduziu o juro básico em 1 ponto percentual, para 10,25% ao ano. Na ata da reunião, divulgada nesta terça (6), o BC sinalizou que reduzirá a intensidade do corte dos juros.