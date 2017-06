Delegado diz que assassinato de estudante de Direito foi premeditado

(foto: D)

Um crime de feminicídio que vitimou a estudante de direito, Mahara D'aVilla Scremin, 23 anos, foi esclarecido pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Curitiba, no último domingo (4), após a prisão do suspeito do crime.

Enio Ivan Bertoncello, 32 anos, ex-marido da vítima, foi detido pela polícia em sua residência no bairro Boqueirão, através de um mandado de prisão temporária – válida por 30 dias – expedido pelo Plantão Judiciário da capital.

O suspeito não reagiu a prisão, sendo encaminhado até a delegacia, onde acabou confessando o crime à polícia. A DHPP chegou até o suspeito depois de uma sequência de diligências externas, interrogatórios e análise de câmeras de segurança.

O crime aconteceu na madrugada do dia 30/05 deste ano, também no bairro Boqueirão, quando a universitária foi brutalmente assassinada com duas facadas no pescoço por seu ex- companheiro.

Segundo investigações, tudo começou quando o suspeito passou em frente a casa de Mahara e viu o veículo de um amigo dela, estacionado na garagem. Tomado por ciúmes e movido ao ódio, Bertoncello foi até uma farmácia e comprou uma caixa de luvas cirúrgicas, depois passou em sua residência que é próxima a casa da vítima, para pegar uma faca de cozinha.

“Todo o crime foi premeditado. Enio ficou esperando o amigo da vítima ir embora e assim que ele saiu, foi em direção a casa de Mahara e cometeu o crime”, conta o delegado da 2ª Delegacia de Homicídios, Cassio André Dias Conceição.

Conforme foi apurado pela DHPP, o suspeito apertou a campainha e assim que a vítima atendeu, a agrediu fisicamente. No momento em que Mahara caiu no chão, Bertoncello pegou a faca e efetuou os golpes. “Após o crime, com o intuito de simular um latrocínio, o suspeito chegou a levar o celular e um tablet da vítima”, relata o delegado.

O suspeito disse à polícia que logo depois que saiu da casa da vítima, jogou o celular e o tablet de Mahara no Rio Belém. Os pertences chegaram a ser procurados pela polícia, porém não foram localizados. A vítima e o suspeito, tiveram uma união estável por três anos. Os dois já estavam separados há três meses.

Bertoncello responderá pelo crime de homicídio qualificado e aguarda preso à disposição do Poder Judiciário. Caso seja condenado pode pegar uma pena de 12 a 30 anos de reclusão.