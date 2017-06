Chuvas afetaram pelo menos 749 pessoas de 13 cidades do Paraná

(foto: Rede News 24 Horas)

Relatório da Defesa Civil do Paraná indica que a chuva que atinge o Estado desde a segunda (5) afetou pelo menos treze cidades: Campo Magro, Candoi, Chopinzinho, Jaguariaíva, Marilândia do Sul, Palmital, Pitanga, Ponta Grossa, Prudentópolis, Querência do Norte, Reserva Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu. São pelo menos 749 pessoas afetadas, 140 casas danificadas, quatro casas destruídas e 32 pessoas desalojadas.

A Defesa Civil de Curitiba atendeu duas situações de alagamento na madrugada desta terça-feira (6). Na regional Cajuru foi registrado um alagamento, devido a água do esgoto voltando pelo ralo. Na regional do Portão, três residências de um mesmo terreno ficaram alagadas. Houve uma queda de árvore na Vila Autódromo.

Uma árvore de grande porte caiu em cima de um carro estacionado e causa transtornos na Avenida Iguaçu, quase esquina com a rua Alferes Poli, no centro de Curitiba. A pista da esquerda está bloqueada.

Depois da chuva, Curitiba terá a menor temperatura do ano

Árvore cai em cima de três carros na Avenida Iguaçu

Queda de barreira e alagamento interditam BR-376, em Ponta Grossa

Vem mais -As chuvas mais significativas, acompanhadas de raios, neste início da manhã (6), segundo o Instituto Simepar, são registradas na região central do Estado e no Norte Pioneiro, na divisa com o Estado de São Paulo. Novas áreas de chuva com raios avançam desde o Paraguai e o Mato Grosso do Sul em direção as regiões oeste e noroeste do Paraná nas próximas horas. As estações meteorológicas espalhadas pelo estado registraram volumes que se aproximaram dos 50 mm e até superaram, sendo o exemplo de Palmital com 64 mm de chuva nas últimas 05 horas.