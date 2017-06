Homem é baleado perto da catedral de Notre Dame, em Paris

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial de Paris atirou em um homem que tentou o atacar com um martelo próximo à catedral de Notre Dame, ponto turístico da capital francesa. Segundo a agência de notícias "Associated Press", o agressor, ferido, foi hospitalizado. A área do incidente foi interditada pelas autoridades. Um funcionário da polícia, Cedric Michel, disse que o homem armado com um martelo foi atrás do policial que estava patrulhando em frente à catedral. Michel disse que ainda não está claro se o invasor estava agindo sozinho. A polícia de Paris realiza neste momento uma operação de segurança perto da Notre Dame. Fotos divulgadas nas redes sociais mostram centenas de pessoas com as mãos para cima dentro da catedral.