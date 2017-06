Provável titular sem Neymar, Willian diz não se sentir garantido na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presença constante nas listas de Tite, Willian não se vê garantido no grupo que disputará a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Em Melbourne, na Austrália, para os amistosos contra Argentina e Austrália, o jogador do Chelsea disse que o desempenho no clube dirá se ele irá ou não disputar mais um Mundial. "O que vai dizer se eu vou para a Rússia ou não é o dia-a-dia no meu clube. Se eu estiver bem no meu clube, jogando em alto nível, mantendo uma regularidade, com certeza terei grande chance de ir par ao Mundial. Não me sinto garantido, acho que temos que provar sempre que vemos para a seleção", afirmou. No treino desta terça-feira (6), Willian assumiu a vaga deixada por Neymar, poupado dos amistosos. Na equipe esboçada por Tite, o jogador do Chelsea atuou pela direita e Coutinho foi deslocado para a esquerda. "Sempre que venho para a seleção procuro fazer meu melhor, provar por qual razão fui convocado. Dessa vez não vai ser diferente. Se eu iniciar jogando ou entrar depois, vou procurar sempre fazer meu melhor", continuou. Em Melbourne, na Austrália, a seleção brasileira enfrentará a Argentina, no dia 9, e a Argentina, no dia 13.