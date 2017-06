O que ver no Olhar de Cinema? Confira no blog Pista 1

Um dos eventos culturais mais consistentes – e por isso mais aguardados – de Curitiba começa nesta quarta-feira (7). A sexta edição do festival Olhar de Cinema contempla 125 filmes distribuídos em nove dias, além de ciclo de seminários, masterclasses e oficinas. Com entradas a R$ 10 e R$ (meia-entrada), os longas e curtas-metragens, divididos em diversas categorias, serão exibidos no Shopping Crystal (Espaço Itaú de Cinema), no Shopping Novo Batel e no Sesc Paço da Liberdade.

