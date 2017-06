Em clima de romance, Bodebrown lança a nova Cerveja do Amor

(foto: Divulgação)

Com o clima de romance no ar, na proximidade com o Dia dos Namorados, a cervejaria Bodebrown lança uma nova versão de sua festejada Cerveja do Amor. A criação sazonal é ideal para os apaixonados, sendo vendida apenas em datas especiais. A nova receita que chega as lojas tem um teor alcoólico mais alto: 14%. A receita tem base de um saison belga com amoras, em uma coloração de vermelho claro e baixo amargor, ideal para harmonizar com a gastronomia asiática, massas e bacalhau. Tem uma edição de 4 mil garrafas, numeradas e seriadas. Já podem ser encontradas na loja da Bodebrown e em bares e empórios especializados.

A cerveja surgiu como uma prova de amor. A criação de Samuel Cavalcanti, fundador da Bodebrown, foi uma homenagem à namorada, que reclamava dele passar muito tempo na cervejaria e pouco com ela. Em um ato romântico, surgiu a Cerveja do Amor, que acabou entrando para a linha da cervejaria. "É uma cerveja para celebrar o amor em todas as suas formas, valorizando boas relações, gentileza, cordialidade. E, por que não, para amar a própria cultura cervejeira", comenta Cavalcanti.

O rótulo traz um detalhe do quadro "Píramo y Tisbe", que o pintor Pierre-Claude Gautherot produziu em 1799, inspirado no conto mitológico de Ovídio. Na lenda, um casal apaixonado marca um encontro proibido pelas suas famílias, próximo a uma fonte. Tisbe, ao se deparar com uma leoa, foge, deixando para trás o véu. Píramo encontra a peça da amada e, assustado ao pensar que ela tinha sido atacada pela leoa, saca a espada e fere seu próprio coração. Quando Tisbe o encontra morto, mata-se também. Os deuses, entristecidos pelo casal, decidem homenagear o puro amor de Tisbe e Píramo pintando a amoreira com a cor do sangue dos jovens apaixonados. Dizem ter sido esta a inspiração de Shakespeare ao escrever "Romeu e Julieta".

A triste história revela um amor puro, assim como o que a cervejaria deseja inspirar com a Cerveja do Amor. A Bodebrown busca uma companhia de teatro que queira montar uma peça com o conto de Píramo e Tisbe para o Natal, outra época em que esta cerveja é vendida. Se a história inspirou a cerveja, o cervejeiro Samuel Cavalcanti conta que agora procura um grupo de teatro para se inspirar na cerveja e criar uma peça de teatro baseada na história. A ideia é prepara uma encenação a ser exibida no final do ano.

Preço médio: R$ 28