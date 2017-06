Rua 24 Horas recebe festival gastronômico neste sábado

(foto: Divulgação)

Que tal saborear comidas deliciosas e chopes artesanais com preços especiais em um dos principais pontos turísticos da cidade de Curitiba? No próximo sábado, dia 10 de junho, a Rua 24 Horas vai promover a primeira edição do “Sábado na 24 Horas”. Ao longo do evento, voltado para toda família, o público poderá consumir mais de 30 opções de preparos que terão o preço fixo de R$ 10.

O festival “Sábado na 24 Horas” contará com a participação de 12 empreendimentos: Chocolatine, Pastelaria Curitiba, Liquori Caffè Gourmet, Prinzen, Bávaro, Fresh Juice, Subway, Hibari, Top Burguer, Crepes a Dois, Koda Pub & Kitchen e Koda Healthy To Go. Os participantes vão oferecer preparos para todos os gostos, entre eles pasteis, comida japonesa, cafés especiais, saladas, chocolates, sanduíches e hambúrgueres.

Propondo uma harmonização completa, os empreendimentos Bávaro, Koda Pub & Kitchen e Top Burguer irão oferecer, também, opções de chopes com preço a partir de R$ 9,90 (500ml). Além das opções gastronômicas, a ação contará com a participação da MAKE Cosmética Urbana, que vai oferecer diversos itens de saúde e beleza por apenas R$ 10.

Confira alguns dos destaques do 1º Festival Gastronômico Sábado na 24 Horas:

- Top Burguer: pão com bolinho bovino ou suíno servido no pão d'água com queijo, maionese e verde; e pernil suíno servido no pão d'água com queijo, maionese e verde.

- Bávaro: Bávaro Burguer (180g de carne, salada e molho cheddar).

- Pastelaria Curitiba: pastel de frango/catuipy + refrigerante; e pastel de carne/azeitona/ovo + refrigerante.

- Fresh Juice: Açaí com banana e granola; e Brownie 80% cacau com sorvete (18 opções).

- Prizen: Pizza Margherita brotinho.

- Koda Healthy To Go: Canja vegana.

- Liquori Caffè Gourmet: Waffle Belga com morangos e calda quente de chocolate; e Cappuccino c/ Chantilly acompanhado por 1 pão de queijo.

- Koda Pub: coxinha de costela + refrigerante lata.

- Hibari: mini yakisoba + batata rústica; e combo festival (1 mini temaki salmão + 1 mini temaki skin).

- Subway: Churrasco Baratissimo (15cm) + Refri 300ml; sanduíche de Presunto (15cm); sanduíche de Peito de Peru (15cm); e Kit com 3 Cookies.

- Crepe a Dois: mini churros de doce de leite, chocolate ou goiabada.

- Chocolatine: Chessecake de frutas vermelhas; e Chessecake de doce de leite com paçoca.