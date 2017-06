CET ganha processo de R$ 780 mil contra a Portuguesa por operações de trânsito

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Não bastasse ocupar a lanterna de seu grupo na Série D do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa continua acumulando dor de cabeça também fora de campo. O clube rubro-verde foi condenado a pagar R$ 779 mil à CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) de São Paulo. O valor é referente a serviços de orientação e minimização de impacto no trânsito nas partidas realizadas no Canindé, estádio do clube. Cabe recurso. "A Lei 14.072/05 autorizou a Companhia de Engenharia de Tráfego - CET a cobrar pelos custos operacionais de serviços prestados, relativos à operação do sistema viário, decorrentes da realização de eventos, inclusive seus ensaios, realizados em via aberta à circulação, ou em locais fechados cujos reflexos possam perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança", diz o processo. "A CET foi obrigada a elaborar esquema especial de trânsito, disponibilizando agentes para monitoramento e materiais de sinalização, entre outros. Desse modo, mais que razoável exigir do causador do serviço extraordinário a recomposição dos gastos públicos, e não da coletividade, que apenas é beneficiada indiretamente", acrescenta. A CET argumenta que, em 2005, a Lei Municipal nº 14.072/2005 determinou que os clubes passariam a ser responsáveis por arcar com as despesas das ações da companhia para minimizar problemas no trânsito durante as partidas. Em 2006, entretanto, o Sindibol (Sindicato das Associações de Futebol Profissional do Estado de São Paulo) conseguiu uma liminar suspendendo a cobrança. A CET recorreu da decisão e conseguiu revertê-la anos depois. Atualmente, a taxa é incluída nas despesas da partida. São Paulo, Palmeiras e Corinthians também já foram cobrados na Justiça pela CET.