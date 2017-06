Everton Ribeiro ganha camisa 7 e diz realizar sonho no Flamengo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Everton Ribeiro falou pela primeira vez como jogador do Flamengo. Nesta terça-feira (6), após ser recebido por milhares de torcedores no aeroporto, o apoiador foi à sede do clube, na Gávea, e disse ser a realização se um sonho. Ele ganhou a camisa 7 do Rubro-negro.

"Estou muito feliz de realizar sonho de jogar nesse enorme clube, uma honra vestir esse manto, agora o que mais quero é conhecer o grupo, entrosar e jogar junto dessa torcida que é sensacional", disse o novo reforço. Em seguida, o jogador comentou o porquê de ter escolhido a camisa 7. Além de estar vaga no atual elenco, o número é bem representativo na vida do apoiador.

"O número 7 é uma referência bíblica, o número perfeito. Me traz segurança. Casei no dia 7. O Rodrigo me falou que a torcida já estava fazendo brincadeiras com o hepta do Fla. Tudo conspirou para eu usar a 7. Vamos ser muito felizes juntos", disse o jogador. Sobre o sonho de jogar no Flamengo, Everton explicou que mesmo tendo nascido em São Paulo, o clube carioca sempre foi conhecido e admirado durante sua infância.

"Mesmo sendo de outro Estado, de São Paulo, a grandeza do Flamengo atinge o mundo inteiro. Ver o maraca lotado, o manto campeão... Toda criança quando vê essas cores sonha um dia jogar por esse grande clube. Lembro de Romário e Bebeto fazendo gols... Agradeço pela oportunidade de realizar esse sonho", completou.