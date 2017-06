Alecsandro (ao centro): vetado por cláusula contratual (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba não terá o centroavante Alecsandro na partida desta quarta-feira (dia 7) às 19h30, no Couto Pereira, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador pertence ao Palmeiras e está cedido por empréstimo ao Coxa. Uma cláusula no contrato não permite que ele enfrente o clube de origem.

Alecsandro começaria no banco contra o Palmeiras, após se recuperar de lesão. Ele é reserva imediato da dupla Henrique Almeida e Kleber Gladiador. O técnico Pachequinho vem usando o esquema tático 4-4-2, com dois centroavantes.

Outros dois possíveis desgastes são o lateral-direito Dodô, com desgaste muscular, e o ponta Neto Berola, com entorse no tornozelo.

Ex-Flamengo e Atlético-PR, Léo é opção para o lugar de Dodô. Rildo é o substituto imediato de Berola.

As novidades no banco podem ser o zagueiro Walisson Maia e o ponta Iago, recuperados de lesões.

Seguem em recuperação o meia Anderson, o lateral-direito Rodrigo Ramos e o volante João Paulo.

O técnico Pachequinho também pode mudar na meia-direita, tirando Tomas Bastos e colocando Tiago Real, um dos melhores em campo no Atletiba de sábado.

No 4-4-2 de Pachequinho, Neto Berola joga aberto pela esquerda e Tomas Bastos, pela direita. Alan Santos e Galdezani atuam como meias centralizados — defendem como volantes e, com a bola, são responsáveis pela armação pelo centro do campo.

A provável escalação para esta quarta-feira é: Wilson; Dodô (Léo), Werley, Márcio e William Matheus; Alan Santos, Matheus Galdezani, Tomas Bastos (Tiago Real) e Neto Berola (Rildo); Henrique Almeida e Kleber.