Confira os segredos para voltar ao cacheado, ondulado ou crespo

Escovas progressivas e alisamentos se tornaram muito populares na última década. Contudo, o padrão dos fios alisados está sendo cada vez mais confrontado. Afinal, um cabelo bonito não precisa ser liso, e os cacheados, crespos e ondulados estão mostrando ao mundo o seu poder.

Muitas pessoas, principalmente as mulheres, estão perdendo o receio de assumir a textura natural de seus cabelos. O que é ótimo, pois além de ser uma demonstração de autoestima, permite que essas mesmas pessoas eliminem alisamentos e químicas que, a longo prazo, só trazem danos aos fios.

Mas como voltar aos fios cacheados após anos fazendo alisamentos? A resposta é simples, mas exige tempo, dedicação e muita paciência.

Transição capilar

A transição capilar é um processo que tem por objetivo deixar os cabelos com a textura natural, e permite o abandono do uso de químicas, como relaxamentos e escovas progressivas. Para que isso aconteça, é necessário deixar os fios crescerem para só então cortar a parte alisada e deixar os cachos “tomarem conta”.

O processo é lento e requer muita paciência, principalmente para lidar com a raiz cacheada fazendo contraste com o comprimento alisado durante a troca.

O mais recomendado para não desanimar e manter a autoestima elevada é apostar em penteados bem elaborados e acessórios, como faixas, lenços, tiaras e laços, para disfarçar as duas texturas do cabelo.

Big chop

O big chop, grande corte ou apenas BC é o fim da transição capilar, quando se corta a parte do cabelo que foi alisada para deixá-lo completamente natural. Quanto mais tempo durar a transição, maior estará o cabelo na hora de fazer o corte. Contudo, para não ter que lidar com as duas texturas, muitas meninas e mulheres acabam fazendo o big chop logo no começo da transição, deixando as madeixas bem curtas, porém, livres das pontas danificadas pela química dos alisamentos.

Após o BC, é normal que o cabelo natural esteja um pouco ressecado. Essa é a hora de apostar em boas máscaras para nutrição e hidratação dos fios. Prefira produtos voltados especificamente para cabelos cacheados ou crespos, e prefira aqueles que possuem óleos e manteigas vegetais em sua composição.

Cuidados com os cabelos

No salão ou em casa, os cuidados com os fios são indispensáveis para uma transição capilar de sucesso, que não resultará apenas em cabelos naturais e livres de químicas alisadoras, mas também em madeixas fortes, bonitas e saudáveis.

Por isso, é importante desenvolver um cronograma capilar de acordo com as necessidades dos fios. Com ótimos resultados a longo prazo, o cronograma nada mais é do que uma rotina de tratamentos e cuidados com os cabelos que deve incluir pelo menos três etapas: hidratação, nutrição e reconstrução.

A hidratação deve ser feita com máscaras para a reposição de água nos fios, etapa importante para todos os tipos de cabelo, mas, em particular, para os fios cacheados e crespos, que, por natureza, já são secos. A nutrição oferece oleosidade aos cabelos ressecados e, além dos cremes, pode ser feita com manteigas e óleos capilares. Já a reconstrução é a responsável pela reposição de massa nos fios danificados e fragilizados.

Seguindo um bom cronograma de tratamentos, investindo nos produtos corretos e tendo muita paciência, sua transição capilar trará ótimos resultados. Assim, você se sentirá cada dia mais livre e satisfeita com a aparência dos seus cabelos.