Restaurante e hotéis participam da sétima edição do Festival Sabores do Litoral

Trinta e um estabelecimentos turísticos e gastronômicos do litoral paranaense participam da sétima edição do Festival Sabores do Litoral, que será realizado de 7 a 23 de julho. São 15 restaurantes e 15 hotéis e pousadas. A principal novidade deste ano é que o festival terá receitas exclusivas e preço único de R$ 69,90 por prato, para duas pessoas. Já os hotéis e pousadas oferecerão descontos nas diárias a partir de 20%.

O Festival chega em sua sétima edição celebrando a parceria de realização entre a Adetur (Agência de Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Litoral do Paraná) e a concessionária Ecovia Caminho do Mar, que administra o trecho Curitiba-Litoral da BR 277 e as PRs 508 e 407. A Sanepar, Fecomércio e Fomento Paraná patrocinam esta edição, que ainda conta com o apoio do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (SEHA), Sebrae PR, Electrolux, Gazeta do Povo, Mundo Livre Fm e Ilha do Mel Fm. Os organizadores esperam que, neste ano, o festival reúna mais de 150 mil participantes.

Confira a lista dos restaurantes, hotéis e pousadas participantes do Sabores do Litoral 2017.

RESTAURANTES

- Antonina: Casa Verde e Camboa Hotéis.

- Guaratuba: Restaurante Convés e a Choperia Raquelle.

- Ilha do Mel: Pôr do Sol, Treze Luas, Restaurante Orquídeas, Mar E Sol, Grajagan e o Fim da Trilha.

- Matinhos: Farol das Conchas e La Bodeguita.

- Morretes:,Manacá da Serra, Panorâmico Ponte Velha e o Madalozo.

- Paranaguá: Casa do Barreado.

HOTÉIS E POUSADAS

- Antonina: Camboa Hotéis.

- Guaratuba: Cabana Suíça.

- Ilha do Mel: Orquídeas, Fim da Trilha, Por do Sol, Grajagan, Treze Luas e A Ilha Verde.

- Morretes: Trilha da Serra, Hakuna Matata, Graciosa e Dona Laura.

- Paranaguá: Camboa Hotéis, Naturalis, San Rafael Palace.

Para acompanhar as informações sobre o Festival e programar seu passeio acessewww.saboresdolitoral.com.br ou curta a página do evento no Facebookwww.facebook.com.br/saboresdolitoral.