Loures fez 'belo trabalho', dizia Temer; Lula o chamava de 'Zé Alencarzinho'

FELIPE BÄCHTOLD SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Registros de campanhas eleitorais passadas mostram lideranças políticas do país elogiando o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), que foi preso no último fim de semana sob suspeita de corrupção.

O presidente Michel Temer gravou em 2014 um vídeo pedindo voto em seu ex-assessor e contando sua relação com ele. Disse que, após ele concorrer a vice-governador do Paraná em 2010, "veio para o meu gabinete e me ajudou enormemente". "Ele [Rocha Loures] aqui operava não só auxiliando a mim no Brasil todo, mas basicamente como uma espécie de embaixador do Paraná, disse Temer. Na gravação, de um minuto, diz ainda que o então candidato a deputado tinha feito um "belíssimo trabalho" e que falava isso em um depoimento "verdadeiro, real".

O ex-deputado, filmado recebendo uma mala com R$ 500 mil em abril, foi apontado pela Procuradoria-Geral da República, em pedido de prisão, como "longa manus" de Temer, expressão que designa aquele que executa tarefas a manda de um terceiro.

Em entrevista à Folha de S.Paulo após a eclosão da crise, Temer disse que Rocha Loures era de "boa índole", mas tinha apenas "relação institucional" com ele. Em seu perfil no Twitter, Rocha Loures relatava o dia a dia assessorando Temer e seus encontros políticos e a presença em agendas do peemedebista. Em 2011, por exemplo, disse que iria receber uma medalha de honra ao mérito de uma entidade de economistas representando o então vice-presidente.

LULA E DILMA

Quatro anos antes, Rocha Loures foi candidato a vice-governador na chapa do pedetista Osmar Dias, então apoiado pelo PT. Presente em comícios do ex-presidente Lula e de Dilma Rousseff, então candidata a presidente, recebeu elogios dos petistas.

Em um ato de campanha, Lula comparou Rocha Loures, conhecido à época pela empresa de sua família, a Nutrimental, ao então vice-presidente José Alencar (1931-2011), que atuou como ponte do PT com o empresariado em 2002. "A sabedoria de convocar para vice o 'Zé Alencarzinho do Paraná', um menino de caráter, filho de um homem de bem (...). Vocês podem estar trabalhando para construir uma nova geração de políticos no Estado."

Dilma, na mesma campanha, lembrou da declaração de Lula e chamou Rocha Loures de "figura fantástica" e "empresário jovem e talentoso". No dia do segundo turno da eleição de 2010, o ex-deputado disse no Twitter que iria acompanhar a apuração dos votos em um hotel em Brasília, "ao lado de Dilma e Michel Temer". Rocha Loures ainda recebeu mensagens de apoio em 2014 do ex-prefeito de Curitiba Gustavo Fruet (PDT) e do senador Valdir Raupp (PMDB-RO).

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB) fez naquele ano uma doação de R$ 50 mil à campanha de Rocha Loures, que costumava frequentar eventos promovidos pelo Lide, do Grupo Doria. A ex-senadora Marina Silva (Rede) gravou em 2012 um depoimento em apoio à candidatura do pai do ex-deputado, que também se chama Rodrigo Rocha Loures e concorreu a prefeito de São José dos Pinhais pelo PMDB.

Disse que ele era a favor do desenvolvimento sustentável e faria uma gestão comprometida com as mulheres.