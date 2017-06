Exposição do 'Castelo Rá-Tim-Bum' é prorrogada até setembro 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com ingressos esgotados para os fins de semana até o final de junho, a exposição do "Castelo Rá-Tim-Bum" foi prorrogada até 30 de setembro no Memorial da América Latina. A mostra, que recria em tamanho real o casarão visto na série infantil da TV Cultura, dos anos 1990, está em cartaz desde 31 de março. Em uma área de 700m², são reproduzidos 20 ambientes do castelo, como a biblioteca, a cozinha e os quartos de Nino e Morgana. Memorial da América Latina - Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, tel. 3823-4600. Ter. a sex.: 9h às 20h. Sáb. e dom.: 9h às 22h. Até 30/9. Livre. Ingr.: R$ 20 p/ totalplayer.com.br/memorial. Estac. a partir de R$ 10 (portões 4, 8 e 15).