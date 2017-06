LETÍCIA CASADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Ricardo Lewandowski negou pedido de habeas corpus de Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor do presidente Michel Temer preso no sábado (3) em Brasília. Rocha Loures é investigado por suspeita de ter praticado os crimes de corrupção passiva, obstrução de Justiça e organização criminosa. O ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, deve prestar depoimento à Polícia Federal na quarta-feira pela manhã (7).