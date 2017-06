Clube de jazz Blue Note ganha filial no Rio de Janeiro em agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em agosto chega na capital carioca o clube nova-iorquino de jazz Blue Note. A casa, que tem sete filiais pelo mundo, em países como a Itália, o Japão e a China, contará com shows intimistas. No ano em que o jazz completa cem anos, o clube ganhará sede na zona sul do Rio de Janeiro e terá shows de quarta a domingo. Os ingressos para a inauguração estarão disponíveis a partir do dia 25 de junho para aqueles que se cadastrarem no site. No dia 30 começam as vendas gerais. A programação ainda não foi divulgada.