Regional Tatuquara tem aumento nas vagas para atividades gratuitas

Neste ano, as atividades gratuitas promovidas pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) na Regional Tatuquara tiveram aumento de 410 vagas. Já são 1.556 pessoas que participam das turmas em 17 modalidades nas três unidades da secretaria na região: CEL Santa Rita, Clube da Gente e Cafi Tatuquara.

“Temos trabalhado para oportunizar novas opções para a comunidade, ampliando o alcance e facilitando o acesso para nossos programas e atividades”, disse o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

O secretário destacou que o bom diálogo e o trabalho em conjunto com outros órgãos públicos, iniciativa privada, clubes e instituições são um dos motivos para o aumento de vagas e modalidades. “Desde o início do ano buscamos resgatar parcerias e o resultado tem sido muito positivo.”

O exemplo mais concreto dessa ampliação de vagas acontece no programa Escola+Esporte=10 (EE10), que promove atividades esportivas em período de contraturno para crianças de 7 a 17 anos de idade. Em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, o programa abriu 120 vagas para atividades de futsal nas escolas municipais Professora Joana Raksa (80 vagas) e Helena Kolody (40 vagas). Em conjunto com a Federação Paranaense de Judô, implantou turma de judô no Clube da Gente Tatuquara e em um espaço alternativo na Aldeia Kakané Porã.

“Conhecia o judô apenas pela internet e quando passou a ter aula na aldeia fui um dos primeiros a fazer a inscrição”, destacou Nicolas André Pereira, de 8 anos, que participa da atividade com mais 17 crianças na Aldeia Kakané Porã. “Já aprendi bastante nesses quatro meses e participei pela primeira vez de uma competição esportiva no Festival de Judô, no Ginásio do Tarumã. Agora quero treinar mais para ganhar medalhas e me tornar uma atleta.”

Desenvolvimento

Além de promover uma vida mais saudável, a prática esportiva e da atividade física trabalham desenvolve disciplina, coordenação, trabalho em equipe e interação social. O jovem Nathan Sutil Oliveira, de 15 anos, participa da turma de futsal do Centro de Esporte e Lazer (CEL) Santa Rita há quatro anos e destacou esses benefícios.

“Quando comecei era um pouco quieto e receoso, mas a convivência com o resto da turma, as orientações dos professores e a prática me deram mais confiança”, disse Nathan, que integra a equipe permanente de futsal da Smelj e já disputou diversos campeonatos como a Copa Integração e Metropolitana.

Tatiana Godói, de 31 anos, destacou que o esporte também ajudou a fortalecer os vínculos familiares. “Eu e minha filha começamos a fazer natação no Clube da Gente. O espaço é ótimo e só tenho elogios para os professores, especialmente pela atenção que dão para os alunos.”

Oportunidades

As parcerias da Smelj com entidades, clubes e instituições também geram oportunidades para que jovens ganhem experiência profissional e se preparem para o mercado de trabalho enquanto contribuem para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Um exemplo disso acontece no Clube da Gente Tatuquara, onde alunos do último ano do curso de Fisioterapia da Faculdade Educacional Araucária (Facear) realizam atividades clínicas e de tratamento fisioterapêutico com pacientes indicados pela Saúde Regional do Tatuquara.

“É uma experiência única para os estudantes, pois o Clube da Gente possui uma estrutura diferenciada para a prática da fisioterapia. É uma forma de contribuir para a formação deles e também ajudar a comunidade”, afirmou a professora de fisioterapia da Facear, Carla Adriana Pires.

Novas opções

Outra novidade na Regional em 2017 foi a instalação de uma Estação de Ginástica e Alongamento em Aço Inox no CEL Santa Rita, na Rua Enette Dubard, em frente ao n,º 760, no bairro Tatuquara. O novo espaço se une as 15 academias ao ar livre para oferecer uma opção descentralizada para a prática de atividade física.



Atividades da Smelj na Regional Tatuquara:

CEL Santa Rita

Rua Carlos Munhoz da Rocha, 620, Tatuquara

Telefone 3396-5968

Escola+Esporte=10 (criança e adolescente)

Atividades: futsal e voleibol





Clube da Gente Tatuquara

Rua Jovenison Américo de Oliveira, s/n, Tatuquara

Telefone 3396-3142

Escola+Esporte=10 (criança e adolescente)

Atividades: jiu jitsu, capoeira, judô, karatê, ballet clássico, hip hop e natação



CuritibAtiva (adulto)

Atividades: hidroginástica, fisioterapia solo, fisioterapia aquática e natação



Idoso em Movimento (terceira idade)

Atividades: hidroginástica



Cafi Tatuquara

Rua Avenida Pero Vaz de Caminha, 560, Tatuquara

Telefone 3396-3142



CuritibAtiva (adulto)

Atividades: musculação, corrida, caminhada e alongamento



Idoso em Movimento (terceira idade)

Atividades: ginástica

* Para informações sobre atividades em espaços alternativos é preciso ligar para o Núcleo Regional da Smelj no Tatuquara, no (41) 3298-2365