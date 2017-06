Ferramenta permite ver séries e filmes da Netflix à distância com amigos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma nova extensão da Netflix permite que usuários conversem em tempo real enquanto assistem a séries e filmes. A nova ferramenta, chamada Netflix Party, só pode ser usada pelo navegador Google Chrome. Para ter acesso, o usuário precisa adicionar a extensão no seu navegador do Google. Assim, aparecerá um ícone "NP" na barra de pesquisa. Assim que escolhida a produção, o usuário deve clicar no ícone e compartilhar a URL que com quem vai assistir junto. Um chat surgirá na parte lateral da tela e será possível trocar mensagens instantâneas. Além disso, a reprodução é simultânea, ou seja, se seu amigo pausar a série, o mesmo acontecerá com a sua tela.