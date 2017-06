(foto: Geraldo Bubniak)

NAPOLEÃO DE ALMEIDA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a queda de público quase pela metade, a Primeira Liga deve mudar o seu formato para a temporada 2018. Atualmente com 19 clubes -16 deles estiveram na competição- a liga de clubes perdeu os co-fundadores Atlético-PR e Coritiba e se viu obrigada a espalhar-se no calendário brasileiro neste ano, dividindo atenções com Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e os Estaduais.

A Primeira Liga planeja fazer eventos com seus clubes, como torneios de verão e feiras temáticas de futebol. Tudo para tentar evitar o esvaziamento.

Em 2016 a média de público foi de 11.842 espectadores. Em 2017 despencou para 6.833. Uma reunião em Belo Horizonte, nessa semana, projetou que, em 2018, a Primeira Liga será disputada em um pequeno ou até vários torneios, em algumas das sedes da Copa 2014 ou das novas Arenas -como a do Grêmio- em disputas curtas de pré-temporadas. Cogitou-se até mesmo uma competição durante a Copa da Rússia.

Os jogos poderão seguir os moldes da Coppa TIM da Itália, torneio que reúne Juventus, Milan e Inter de Milão em partidas de apenas 45 minutos, com disputas de pênaltis em caso de empate.

A sugestão foi do ex-técnico e atual diretor técnico do Grêmio, Valdir Espinosa. Não apenas isso: os torneios serão acompanhados de eventos para promoção de patrocinadores, como feiras temáticas de futebol e entretenimento, tal e qual as Fans Fests da Copa de 2014. A ideia é juntar palestrantes e encontros de negócios serão promovidos em paralelo com os jogos, que reunirão as equipes em sedes únicas.

BASE — A Primeira Liga também planeja lançar um torneio para equipes sub-23 e estará aberto a novas adesões, inclusive internacionais. A ideia é que os clubes possam lançar garotos que estão em transição para o profissional ou já subiram para o elenco principal, mas que ainda não têm espaço nas equipes. A ideia também é contar com times de fora do Brasil e negociar essa transmissão além das fronteiras. A Primeira Liga quer que seus clubes exibam os jogadores que têm potencial para os clubes europeus.

As equipes sub-23 têm ganhado espaço nos Estaduais, mas isso ainda rende muita cobrança aos clubes. Recentemente, o Internacional chegou a disputar parte do Gauchão com seu time sub-23, mas acabou colocando os titulares em campo na reta final.

AGENDA — Na última segunda-feira (5), foram sorteados os jogos das quartas de final da Copa da Primeira Liga 2017. Serão jogos únicos na casa da equipe de melhor campanha, nos dias 29 e 30 de agosto, com detalhamento a ser confirmado pela TV. Cruzeiro x Grêmio, Flamengo x Paraná, Inter x Atlético-MG e Londrina x Fluminense se enfrentam em eliminatória simples.

As partidas serão jogadas após as semifinais da Copa do Brasil, na qual estão Cruzeiro, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG. Os jogos das semifinais da Primeira Liga estão marcados para 3 de setembro, quatro dias antes da primeira final da Copa do Brasil e em meio a um raro hiato de 13 dias no Brasileirão. A decisão será em 8 de outubro, novamente quatro dias antes da decisão da Copa do Brasil.

Em 2017, a liga contou com as participações de Grêmio, Internacional, Brasil de Pelotas, Avaí, Criciúma, Chapecoense, Joinville, Figueirense, Paraná Clube, Londrina, Flamengo, Fluminense, Atlético-MG, Cruzeiro, América-MG e Ceará. Além deles, se juntaram a Primeira Liga o Atlético-GO, o Tupi-MG e o Luverdense-MT.