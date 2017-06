Ministro do STF nega pedido para soltar ex-deputado Rocha Loures

(foto: Agência Brasil)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski negou nesta terça-feira, pedido de liberdade feito pela defesa do ex-deputado federal paranaense Rodrigo Rocha Loures (PMDB). Na decisão, o ministro entendeu que o pedido é processualmente incabível porque contesta decisão de um colega da Corte. Loures foi preso no último sábado (3), por determinação do ministro Edson Fachin, e está detido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

