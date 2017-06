SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na semana passada, a apresentadora Ana Maria Braga, 68, foi alvo de memes e piadas nas redes sociais ao ter o seu novo corte de cabelo comparado com o do cantor Supla, 51 Após as brincadeiras virtuais, a Globo resolveu entrar na brincadeira e quem abriu o programa "Mais Você" desta terça-feira (6) foi Supla, que vestiu a carapuça e começou o programa com o tradicional "Pensamento do Dia". "Acorda, menina! Há apenas uma maneira de evitar críticas, não fazer, não falar e não ser nada", disse o cantor, citando Aristóteles.