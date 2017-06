Com inverno, Hemepar faz alerta sobre redução de doações de sangue

A Secretaria de Estado da Saúde alerta para a redução do número de doações de sangue no inverno, que inicia no dia 21 deste mês. Segundo dados do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), 152 mil bolsas de sangue foram coletadas em 2016 - sendo que no verão foram 49,6 mil e no inverno 37,7 mil, uma diminuição de aproximadamente 24%.

“Convidamos a todos para contribuir neste período mais crítico. O sangue tem prazo de validade e, por isso, precisa ser reposto todos os dias”, destacou o diretor do Hemepar, Paulo Hatschabach. “Com doadores fiéis conseguiremos ter sempre a quantidade de sangue ideal para atender a nossa população nos momentos mais críticos” explica.



NESTE ANO – Em 2017, até agora, o Hemepar já registrou a coleta de 62,8 mil bolsas de sangue. A instituição é responsável por 86,7% do estoque da rede pública de sangue, abastecendo 384 hospitais públicos e filantrópicos.



Uma das pessoas que torna isso possível é Luciléia Rodrigues Nascimento, curitibana que doa regularmente há cerca de 10 anos. “A gente tem que ajudar o próximo. Doando sangue eu sei que estou ajudando a salvar vidas. Há algum tempo minha irmã precisou de transfusões e eu senti na pele como a doação é necessária. Em qualquer época do ano as pessoas deveriam vir doar”, enfatizou.



CAMPANHA – Na última quinta-feira (01), o Governo do Estado lançou a campanha Doe Sangue Pelo Esporte, com o objetivo de chamar a atenção da população e incentivar novos doadores. Quem doar sangue no Hemepar ao longo do mês de junho concorrerá a uma camisa autografada dos times de futebol Coritiba, Atlético ou Paraná Clube. Para concorrer, o doador precisa informar o código 39 na recepção da instituição.



ONDE FICA - O Hemepar de Curitiba fica na Travessa João Prosdócimo, 145, no Alto da XV. Durante a semana, a unidade abre das 7h30 às 18h30. No sábado abre das 8h às 18h. O telefone para contato é (41) 3281-4000 e 0800 6454555.