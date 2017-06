Posto em SP vende gasolina a R$ 1,484 em protesto contra carga tributária

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Consumidores de São Paulo puderam comprar gasolina a R$ 1,484 o litro em um posto na zona oeste da cidade nesta terça (6). O valor é cerca de metade do preço médio encontrado na capital paulista na semana passada, de R$ 3,299, segundo levantamento da ANP (Associação Nacional do Petróleo). O desconto equivale ao valor do combustível sem a incidência de impostos como Cide, Pis, Cofins e ICMS. O objetivo da ação, batizada de "Gasolina Sem Imposto", é criticar a carga tributária. A fila de carros para abastecer no posto, localizado na avenida Sumaré, começou a se formar de madrugada, por volta das 3h, segundo o IFL-SP (Instituto de Formação de Líderes de São Paulo), que organizou a ação. O atendimento começou às 8h. Os 5.000 litros disponibilizados para venda no preço promocional acabaram em três horas e meia, abastecendo 173 carros. A venda foi limitada a 30 litros por veículo. É a nona vez que o IFL-SP promove o protesto na cidade. O instituto e parceiros subsidiam a redução de preço.