Rua da Cidadania do Boa Vista agora tem terminal do Detran

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) inaugurou nesta terça-feira (06) mais um terminal de autoatendimento, desta vez na Rua da Cidadania do Boa Vista, em Curitiba. O novo equipamento vai atender com serviços do Detran e da Copel os moradores dos bairros Abranches, Atuba, Bacacheri, Bairro Alto, Barreirinha, Boa Vista, Cachoeira, Pilarzinho, Santa Cândida, São Lourenço, Taboão, Tarumã e Tingui.



“Até o final deste ano, os terminais estarão disponíveis em todas as Ruas da Cidadania da capital. A ideia é facilitar o acesso aos serviços de veículos e habilitação, além de atender os consumidores de energia. Hoje são 20 serviços de Trânsito e seis funcionalidades da Copel”, conta o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.



SERVIÇOS: O Detran já conta com outros 200 equipamentos espalhados pelo Estado. Neles, os cidadãos podem agendar exames e curso reciclagem; pedir 2ª Via da CNH e do licenciamento do veículo; solicitar carteira de habilitação definitiva; consultar resultado de testes; emitir e pagar multas e taxas, conferir extrato de débitos; solicitar a permissão internacional para dirigir (PID); consultar pontuação e iniciar o processo de renovação da CNH.



Os consumidores de energia também podem contar com serviços da Copel, como alteração de dados cadastrais, consultar débitos, levantar histórico de consumo, fazer pagamentos, imprimir segunda via da conta – e ainda solicitar a religação do imóvel à rede elétrica.